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Aktüel Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi
Aktüel

Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:40:45 -
Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'dan Aydın yönüne giden Lütfiye K'nin kullandığı 35 Z 7073 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde bisikletiyle seyreden İsmail Bütüşabat'a (14) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Bütüşabat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Lütfiye K. gözaltına alındı.

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