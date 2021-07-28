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Yerel Aydın'da otomobil şarampole devrildi! 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Aydın'da otomobil şarampole devrildi! 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 20:26:00 -
Aydın'da otomobil şarampole devrildi! 1 ölü, 2 yaralı

Soner Çolak idaresindeki 16 FK 996 plakalı otomobil, Kahvederesi Dokuztepesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Ü.D ve S.E, sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza haberini alan Çolak'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

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