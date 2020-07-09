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Aktüel

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:24:18 -
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Ünver'in kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil, Cumayanı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi Müzeyyen Ünver hayatını kaybetti. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Ünver'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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