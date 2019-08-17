Aydın'da otelde gıda zehirlenmesi iddiası Kuşadası'ndaki bir otelde konaklayan yerli ve yabancı 22 turist, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelde konaklayan bazı yerli ve yabancı turistlerin kusma ve ishal şikayetiyle ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Benzer durumdan şikayet edenlerin sayısının artması üzerine hastalar Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne gönderildi. İlçe Sağlık Müdürü Sedat Ekiz, 22 kişinin kusma ve ishal şikayetiyle müracaat ettiğini, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini söyledi. Ekiz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verildi. Yemeklerden numuneler alınarak inceleme yapılacak." dedi.



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