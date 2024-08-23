Aydın'da orman yangını başladı!
Aydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın; 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekipleri 2,5 saat boyunca müdahale etti. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
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