Aydın'da önce dövdüler sonra otomobilde yaktılar!

AYDIN'ın Çine ilçesinde yanan otomobilin içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Muharrem Özcan'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan 3 kişiden, adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı. Bir şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Tutuklananlardan Ö.O.'nun jandarmadaki ifadesinde, su borusuyla döverek bayılttıkları Muharrem Özcan'ı otomobilin ön koltuğuna bağlayıp, aracı da ateşe verdiklerini anlattığı öğrenildi.

Geçen 13 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında jandarmayı arayan vatandaşlar, Çine'nin kırsal Karakollar Mahallesi yakınlarındaki bir arazide yanmış bir otomobil olduğunu bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 09 LS 388 plakalı otomobilin içerisinde yanmış bir erkek cesedi bulunduğu tespit edildi. Jandarma, plakadan otomobilin kırsal Kırkışık Mahallesi'nden çiftçi Muharrem Özcan'a ait olduğunu tespit edip, ailesi ile irtibata geçti. Bekar olan Özcan'ın bir haftadır evine uğramadığı öğrenildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Özcan'a ait olduğu sanılan ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cesedin Özcan'a ait olup olmadığını tespiti için ailesinden alınan kan ve doku örnekleri ile yapılan DNA testinin sonucu beklenirken, şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ortak çalışma başlattı.

Özcan'ın telefonda en son konuştuğu 3 arkadaşının, Evciler, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki evlerine geçen 16 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ancak 3 şüpheli evde bulunamadı. Evde yapılan aramalarda bulunan, şüphelilere ait kıyafet ve bazı özel eşyalara incelenmek üzere el konulup, kriminal laboratuvara gönderildi. Daha sonra başka adreslere de operasyonlar yapan jandarma ve polis ekipleri, şüpheliler Ö.O., A.D. ve U.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonu görüşmeleri de detaylı şekilde incelendi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan Ö.O., A.D. ve U.D'yi iki gün boyunca sorgulayan jandarma, cinayetin en ince detaylarına kadar ulaştı. Şüphelilerden O.Ö.'nün jandarmadaki ifadesinde, "Muharrem Özcan ile aramızda husumet vardı. Konuşmak için kendisini çağırdık. Aramızda tartışma çıkınca, su borusuyla dövdük. Bayılmasının ardından otomobilin ön koltuğuna bağladık, ardından da aracın arka koltuklarını ateşe verdik" dediği öğrenildi. O.Ö.'nün ayrıca LPG'li otomobil ateşe verdikten sonra gaz hortumunu kestiklerini de ifadesinde anlattığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.O. ve U.D. tutuklandı. Diğer şüpheli A.D.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.