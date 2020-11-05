  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü
Aktüel

Aydın'da oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 03:34:27 -
Aydın'da oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde oğlunun trafik kazasında yaralandığı bilgisini alan baba hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alp Kılcıoğlu'nun kullandığı 09 AAU 176 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan Kılcıoğlu, 112 Acil Servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza haberini alan baba Hüseyin Kılcıoğlu, hastanede tedavisi devam eden oğlunu ziyaret etti.

Burada rahatsızlanarak kalp krizi geçiren baba Kılcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
Sierra Leone'den Türkiye'ye ortaklık teklifi: Ülkemize davet ediyoruz
Dünya

Sierra Leone'den Türkiye'ye ortaklık teklifi: Ülkemize davet ediyoruz

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, ortaklık kurmak amacıyla 'Türkiye'yi ülkemize davet ediyoruz' dedi..
Yeni aşı bulundu! Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlıyor
Korona Virüs

Yeni aşı bulundu! Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlıyor

ABD'li bilim insanları koronavirüsün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nano partiküller içeren deneysel bir koronavirüs aşısı geliş..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay