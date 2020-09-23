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Aktüel Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:10:54 -
Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Efeler Mahallesi Manastır mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 30 hektarlık alanda hasara neden oldu.

Makilik alanın yanı sıra ardıç ağaçlarına da zarar veren yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.



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