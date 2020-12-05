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Aktüel Aydın'da lösemiye yakalanan genç kız için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı
Aktüel

Aydın'da lösemiye yakalanan genç kız için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:09:27 -
Aydın'da lösemiye yakalanan genç kız için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde lösemiye yakalanan 17 yaşındaki Çağla İnanberi için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında, Hükümet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay kan bağışı noktasına gelen çok sayıda kişi, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Baba Halil İnanberi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızını rahatsızlanması üzerine bir yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi götürdüğünü, tetkiklerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Tedavinin hastanede sürdüğünü belirten İnanberi, "Çağla'nın sağlığına kavuşması için kök hücre nakli olması gerekiyor. Kızım gibi bu durumda olan binlerce hasta var. Vatandaşlarımızı kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum. Hafta için her gün saat 11.00 ila 18.00 arasında kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Hükümet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay bağış noktasına başvurabilir. " dedi.

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