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Aydın'da köy evine 500 bin teklif edilince şüphelenip jandarmaya bildirdi

Koçarlı ilçesine bağlı Çeşme köyünde bir eve defineciler tarafından 500 bin fiyat biçilince durumdan şüphelenen ev sahibi olayı güvenlik güçlerine bildirdi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
Aydın'da köy evine 500 bin teklif edilince şüphelenip jandarmaya bildirdi

Aydınoğulları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu Mahalle olan Koçarlı Çeşme köyünün Kadılar Mahallesi’nde oturan Bayram Ali Ünlü, vefat edince evi çocuklarına miras kaldı. Torunu Şendil Ünlü tarafından kullanılan eve satması için defineciler tarafından 500 bin teklif edilince ev sahibi durumdan şüphelenip jandarmaya müracaat etti.

  • Evin altında yapılan incelemede asırlardır adından söz edilen 'dikilitaş' da evin altındaki ahırda çıktı. İnsan gücüyle hareket ettirilmesi mümkün olmayan taşın altının ve çevresinin resmi işlemler tamamlandıktan sonra devlet eliyle kazılacağı belirtildi. 

Dedesinden miras kalma Kadılar Mahallesi’ndeki evin üzerine yeni ev yaparken çok sayıda işlemeli ve tarihi değeri olan taşlarla dikili taşın yanında mağara çıktığını belirten Şendil Ünlü, "Ne çıkarsa çıksın. Resmi ve devlet eliyle kazılmasını istiyorum. Bunun için resmi işlemler başladı. Evraklar tamamlandıktan sonra kazı yapılacak. Kimisi 4 ton kimisi 40 ton altından söz ediyor. Bunu bilmiyoruz ama çok değerli şeylerin olduğunu duyduk" diye konuştu. 

Mahallenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu ve eskiden kadılar oturduğu için bu bölgeyi Kadılar Mahallesi dendiğini belirten köylüler, günlerdir bahse konu evin altındaki dikilitaşın olduğu bölgede bir rivayete göre 4 ton başka bir rivayete göre 40 ton altın varlığının konuşulduğunu söyledi. Söylentilerin gerçek olması için herkes adeta dua ederken, evin altındaki ahırda bulunan koskoca taş da görenleri şaşırtıyor.

Aydın’da ve Koçarlı’da adeta günün konusu haline gelen Kadılar Mahallesi’ndeki evin altında varlığından söz edilen kimine göre 4 kimine göre 40 ton altının olduğu alanın önümüzdeki günlerde kazılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
  1. Aydın
  2. Çeşme

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