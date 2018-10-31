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Aydın'da kan donduran görüntüler

Söke ilçesinde bir AVM'de bulunan bebek cesedinin bölgeye sokak köpekleri tarafından getirildiği belirlendi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:32
Aydın'da kan donduran görüntüler

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; bir sokak köpeği ağzında yeni doğmuş bebek cesedi ile kameraların görüş alanına doğru geliyor. Bebeği yemeyen ancak ağzı ile taşıyan sokak köpeği bir müddet yürüdükten sonra başka bir sokak köpeği ile karşılaşıyor. İki köpek bir müddet koklaştıktan sonra bebek cesedini getiren diğer köpek tekrar bebeği alışveriş merkezine doğru taşıyor. 

Sokak köpeği daha sonra ağzındaki bebeği alışveriş merkezindeki bir dükkanın önünde bulunan ağacın dibine bırakıp bölgeden uzaklaşıyor. 

Polis ekipleri ve savcılık tarafından incelemeye alınan görüntülerden ve otopsiye alınan bebeğin cesedinden bebeğin annesinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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