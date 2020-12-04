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Aktüel Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:37:51 -
Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla yönüne giden Ali Kılıç yönetimindeki 48 D 1778 plakalı kamyonet, Yağcılar Mahallesi Kavşağı'nda, Durmuş Yanar idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ile arkasında bulunan Reşat Akdeniz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Reşat Akdeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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