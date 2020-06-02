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Yerel

Aydın’da kahvecilere hijyen paketi dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni normale dönüşle birlikte tekrar açılan kahvehane çalışanlarına hijyen paketi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:18:13 -
Aydın’da kahvecilere hijyen paketi dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni normale dönüşle birlikte tekrar açılan kahvehane çalışanlarına hijyen paketi verdi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni normale dönüş ile birlikte uzun süre sonra dükkanlarını açan esnafın ilk günden yanında oldu. Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Ambarlı, bu çalışmadan dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Aydın il genelindeki kahvehaneleri dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, kahvehane çalışanlarını da unutmadı. İçinde maske, eldiven ve dezenfektan olan paketler hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, AYBA ekipleriyle kahvehaneleri tek tek dolaşarak hijyen paketlerini kahvehane çalışanlarına teslim etti.


Yapılan bu çalışmanın hem kendileri, hem de müşterileri için bir önlem alma olanağı sağlamasından dolayı memnuniyetlerini belirten Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Anbarlı, bu çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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