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Aydın'da ikiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar

İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2018 Salı 21:58
Aydın'da ikiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar

Ali Osman Ünal yönetimindeki 09 UN 252 plakalı otomobil, Nadir Gahşi'nin kullandığı 26 SF 014 plakalı otomobille İncirliova Belediyesi Kültür Park mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Ünal yönetimindeki otomobil ikiye ayrılırken, her iki aracın şoförü ile araçlardaki Mehmet Adam ve İsmail Demircan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:58
  1. Aydın
  2. kaza
  3. otomobil
  4. yaralı

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