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Aydın'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı! Ölü ve yaralılar var...

Germencik ilçesinde, iki genç arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:00
Aydın'da iki aile arasında silahlı kavga çıktı! Ölü ve yaralılar var...

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Aydın'da Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de 17 yaşında olan Süleyman K. ve Hamza A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Emrullah A. ve kardeşi  Hamza A., evden getirdikleri pompalı tüfekle Erol Aysan K., Alim K. ve Süleyman K.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 3 kardeşin çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 3 kardeşten Erol Aysan K. ve Alim K. olay yerinde can verdi. Yaralanan Süleyman K. ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süleyman K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

BABA OĞULLARINI OLAY YERİNDEN KAÇIRDI

Kavga sırasında silahla ateş açan Emrullah A. ve Hamza A.'yı babaları Aydın A., 09 TK 584 plakalı otomobille olay yerinden kaçırdı. Polis kaçan baba ve oğullarının peşine düştü. Baba Aydın A. otomobille olay yerinden kaçtıktan sonra kavga sırasında yaralanan oğlu Hamza A.'yı Adnan menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü sırada oğullarıyla birlike yakalandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Hamza A. tedavisinin ardından babası ve diğer kardeşiyle birlikte gözaltına alındı. 

Polis hastane ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:00
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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