Aydında gölette boğulan dede ile torununun cenazeleri toprağa verildi
Çine ilçesinde gölete düşerek hayatını kaybeden dede ile torununun cenazeleri defnedildi.29 Eylül 2018 Cumartesi 21:37
Evlerine su nakletmek için Kabalar Göleti'ne giden Mehmet Özdemir (77) ve torunu Mehmet Karataş (19) gölete düşerek yaşamlarını yitirmişti. Dede ve torununun cenazeleri, kırsaldaki Kabalar Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kısa bir süre sonra askere gideceği öğrenilen Mehmet Karataş'ın tabutunun üzerine cenaze namazı sırasında Türk bayrağı örtüldü.
YORUM YAZ