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Aktüel Aydın'da gölde kaybolan kişinin cesedi 6 ay sonra bulundu
Aktüel

Aydın'da gölde kaybolan kişinin cesedi 6 ay sonra bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:21:56 -
Aydın'da gölde kaybolan kişinin cesedi 6 ay sonra bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 6 ay önce gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Kemer Baraj Gölü'nde ceset görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler, sudan çıkarılan cesedin 6 ay önce kaybolan Önder Gülhan'a (45) ait olduğunu tespit etti.

Gülhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Balık tutmak için 16 Şubat'ta Kemer Baraj Gölü'ne açılan Gülhan'dan haber alınamamış, ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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