Aydın'da genç Ümit'in feci ölümü!

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B. (22) yönetimindeki 25 BC 109 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ümit Elban'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli motosiklet sürücüsü Elban ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ümit Elban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Mustafa B. gözaltına alındı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.