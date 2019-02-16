Aydın'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var Aydın'ın Çine ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karpuzlu-Çine kavşağında İzzet Özçınar yönetimindeki 09 EH 948 plakalı otomobil, Gülay Uzunova idaresindeki 09 PB 807 plakalı otomobille çarpıştı. Durumları iyi İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nedret Özçınar, Mehmet, Ayşe, Neriman, Ege ve Burak Kaan Uzunova yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.