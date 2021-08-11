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Yerel Aydın'da feci kaza: 3 yaralı
Yerel

Aydın'da feci kaza: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 05:55:00 -
Aydın'da feci kaza: 3 yaralı

Söke-Kuşadası yolu Ağaçlı kavşağında D.K. yönetimindeki 09 SC 962 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak elektrik panosuna çarptı. Kazada sürücü ile H.Ö. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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