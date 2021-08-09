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Yerel Aydın'da feci kaza : 2 yaralı
Yerel

Aydın'da feci kaza : 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 04:41:00 -
Aydın'da feci kaza : 2 yaralı

Söke-Aydın Karayolu Argavlı mevkisinde Mehmet P. yönetimindeki 35 YJH 27 plakalı otomobil ile Yıldız Ö. idaresindeki 09 JV 644 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yıldız Ö. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Dılnoza T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki Dılnoza T'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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