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Yerel Aydın’da feci kaza
Yerel

Aydın’da feci kaza

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 20:07:00 -
Aydın’da feci kaza

Kaza, saat 18.00 sıralarında Argavlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 07 MHL 49 plakalı araca, aynı yönde ilerleyen 20 GM 255 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta yol kenarına savruldu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kişileri bulunduğu yerden kurtarırken, kazada Songül Karaca İlboğa ve Ayşe Gödel olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan İbrahim A., Ümmü A., Ayşe A. ve İrfan İ. ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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