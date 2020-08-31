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Aktüel Aydın'da döşeme dükkanında çıkan yangın, üst kattaki dairelere sıçradı
Aktüel

Aydın'da döşeme dükkanında çıkan yangın, üst kattaki dairelere sıçradı

Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, iş yeri ve 4 dairede hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:21:02 -
Aydın'da döşeme dükkanında çıkan yangın, üst kattaki dairelere sıçradı

AYDIN (AA) - Aydın'da koltuk döşeme ve mobilya dükkanında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, dükkan ve üst kattaki 4 dairede hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda M.K'ye ait koltuk döşeme ve mobilya dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerindeki tüm eşyaları sardı ve üst kattaki dairelere de sıçradı. Dairelerde yaşayanlar dışarıya çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale geldi, üst kattaki 4 dairede ise hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.


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