Aydın’da dere taştı! Hayvanlar sele kapıldı, mahalle çamur deryasına döndü

Aydın’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak yağış İmamköy ve Gölcük Mahallesi’nde etkisini gösterdi. Aşırı yağışlarla birlikte İmamköy Deresi taştı. Derenin taşması ile birlikte merada otlayan yaklaşık 12 hayvan sel sularına kapıldı. Sel sularında sürüklenen ve çamura batan hayvanları mahalle sakinleri traktörlerle kurtarırken, iki büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Sel suları ile birlikte yollar çamurla kaplanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"Sel böyle geldi"

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve hayvanları sürükleyen sel suları ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüye sel sularının şiddetli bir şekilde akması ve bir büyükbaş hayvanın sürüklenmesi yansıdı.

"Adam boyu sel geldi"

Hayvanları sel suları içerisinde kalan Yusuf Aktaş, "Sel sularına kapılan hayvanlarımızı kendimiz kurtardık, traktörlerle asıldık. Çok hızlı geldi, adam boyu su vardı. Dayanamadı hayvanlar sekiz tane hayvan kapıldı, bir de atımız sürüklendi. İki tane buzağımız vardı, onlar gitmiş selde. Tabi yazın yangın çıktı, bu taraflarda. Suyu tutacak bir şey yok. Onun için yağan yağmur, birikip sele dönüşüyor" dedi.

"Ben böyle bir şey hiç görmedim"

Çok kuvvetli bir yağış olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Aysel Arıcı, "Çok kuvvetli geldi. Görünmüş bir şey değil. Biz evin içinde oturuyorduk. Bir gürültü oldu, dışarıya çıktık. Sel suları ne varsa getirip geldi. Gelinim ve oğlum hayvanları kurtaralım diye bayağı uğraştılar" diye konuştu.

Yağmurla birlikte iki derenin suyunun birleştiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Eşref Kulak, "Dağlar yanık olduğundan dolayı suyu tutmuyor. İki derenin suyu birleşip menderes gibi geliyor" açıklamasında bulundu.

"Çok şükür can kaybımız yok"

İmamköy Muhtarı Şahin Evran ise can kaybı olmadığı için Allah’a şükrettiklerini ifade ederek, "Bizim yukarıda Karaköy deremiz var. Yazın Devlet Su İşleri’ne temizlettik. Kocagür Mezarlığı’nın orada da küçük bir büzümüz var. Derenin genişliği 15 metre, büzün genişliği bir metre. Bu büzün değişmesi lazım. Yetkililere söyledim ama kimse bizi ciddiye almadı. Oradan patladı ve gelen sel benim köyümün içine girdi. Bütün köy şu an çamur içerisinde. Hayvanlarımız sele kapıldı, zamanında müdahale ettik. Yukarıda arkadaşlar hayvanları otlatıyordu. Birden bire dağdan gelen iki derenin birleşmesi ile gelen selin arasında hayvanlar kaldı. Mahşer yeri gibiydi. Çok şükür can kaybımız yok. Toprağın içine gömülen inekler vardı, atlar vardı, ekiplerle onları çıkardık. Köyümüz de bu durumda. Onları da ekipler temizliyor. Bu doğal afet yapılabilecek pek bir şey yok ama bahsettiğim büzün önlemini alırlarsa iyi olur" şeklinde konuştu.