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Sağlık

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da 22 Nisan günü Covid-19 tanısı konulan 58 yaşındaki Y.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:59:54 -
Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da 22 Nisan günü Covid-19 tanısı konulan 58 yaşındaki Y.A. adlı bir hasta, Aydın Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde ilk defa uygulanan bir yöntem ile sağlığına kavuştu.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İlaç tedavisine rağmen klinik durumu ağırlaşan hastamız, 27 Nisan 2020 tarihinde yoğun bakım ünitesine alındı. Burada ilaç tedavisine ek olarak Sağlık Müdürlüğümüzün organizasyonunda, İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavileri birlikte uygulandı. İlimizde ilk olarak ve Ülkemizde de çok az sayıda hastanede uygulanan Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon (Kanda dolaşan zararlı sitokin maddelerinin seviyelerini düşürerek bağışıklık sisteminin zayıflamasını önleme ve organ yetmezliğini engelleme metodu) ve İmmün Plazma tedavilerinin birlikte uygulanması ile hastamızın klinik durumunda hızlı bir iyileşme gözlendi. Hastamız 16 Mayıs 2020 tarihinde yoğun bakım ünitesinden servise çıkarıldı. Servis izlemlerinde de klinik düzelmesi devam eden hastamız 21 Mayıs 2020 tarihinde şifa ile taburcu edildi” denilerek Aydın’da bir ilk daha gerçekleştirildiği belirtildi.


29 gün süren tedavi sürecinin sonunda taburcu olan hasta Y.A. sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sağ salim bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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