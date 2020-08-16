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Aktüel

Aydın’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 02:59:39 -
Aydın’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kavaklı Mahallesi'nde fıstıkçamı, incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 50 işçi, 6 orman muhafaza memuru, 8 orman mühendisinin çalışması ve 9 arazöz ile 2 su tankerinin desteğiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

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