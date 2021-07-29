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Gündem Aydın'da biyogaz tesisinde yangın
Gündem

Aydın'da biyogaz tesisinde yangın

Aydın'ın İncirliova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 23:14:00 -
Aydın'da biyogaz tesisinde yangın

Aydın-İncirliova'da biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sınırteke Mahallesi'ndeki elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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