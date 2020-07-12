  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Aydın'da bir kişi evini ateşe verdi

Aydın'ın Çine ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi evini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 04:52:00 -
Aydın'da bir kişi evini ateşe verdi

İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim A, Mutaflar Mahallesi'ndeki evini kimsenin olmadığı sırada yaktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan İbrahim A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı