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Aktüel Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:39:58 -
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sazlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhittin Çankaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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