Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sazlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhittin Çankaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.