  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Aydın'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:29:13 -
Aydın'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'nın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabalarından birini tüfekle öldürdüğü, ikisini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gökyaka Mahallesi'ndeki olayın ardından kaçan T.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen T.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Gökyaka Mahallesi'nde akrabalar arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı öne sürülmüştü.

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Azeycan’dan acı haber!
Gündem

Azeycan’dan acı haber!

İşgalci Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye füzelerle saldırısı sonucu 22 sivil hayatını kaybederken 74 sivilde yar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay