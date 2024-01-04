Aydın’da ambulanslar, 1 yılda 129 bin hastaya umut oldu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde görev yapan acil sağlık personelleri, vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Hastane Öncesi Acil Tıp konusunda yetişen 650 personel ile vatandaşların yaralarını sarmak için Aydın'ın her köşesinde görev yapan ekipler, 7 gün 24 saat esasıyla Aydın’ın en uzak noktasında bile vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlıyor.

Aydın'ın sağlığını koruma görevinde özel bir yer edinen ve zamanla yarışan 650 acil sağlık ekipleri 2023 yılı içerisinde, il genelinde hizmet veren 65 kara ambulansı, 3 özel donanımlı ambulans, 4 motosiklet ambulansla birlikte toplam 2 milyon 841 bin 834 kilometre yol kat ederek, 129 bin 303 hastaya umut oldu.

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