THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Aydın'da alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Efeler ilçesinde, alacak meselesinden çıkan kavgada Durmuş K. tarafından av tüfeğiyle vurulan Cüneyt Erez (39) yaşamını yitirirken, Zekeriya Tunç yaralandı.

28 Ekim 2018 Pazar 21:38
Aydın'da alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Efeler'in kırsal Kuyucular Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş K., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Cüneyt Erez ve Zekeriya Tunç ile karşılaştı. Tarafların arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Durmuş K., av tüfeğini alıp, Erez ve Tunç'a ateş etti. saçmaların isabet ettiği Erez ve Tunç kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş K. kaçtı. Çevredeki köylülerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erez doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un ise odurumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan Durmuş K.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:38
  1. Aydın
  2. kavga
  3. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü gösterdi: 3-1!
    1. Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü..
    2. 2 terörist etkisiz hale getirildi!..
    3. Kayseri'de kuyuya düşen inek kurtarıldı!
    4. İran'dan sert mesaj: ABD asla önleyemez
    5. Duncan da Yeni Havalimanı açılışına..
    6. Gazeteci Baki Şehirlioğlu hayatını..
    7. Bartın'da trafik kazası: 2 kişi..
    8. "Filistin Halk Konferansı" düzenlendi
    9. Altınordu Osmanlı'yı tek golle yendi
    10. Trump: Putin ile boks maçı yapmak..
    11. ''Bugün Amerika'nın Afganistan'ı..
    12. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı..
    13. Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    14. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ilk..
    15. Belçika'da parmak izi krizi!
    16. Fatih Terim'den 'futbolcular..
    17. Fenerbahçe cephesini çıldırtan..
    18. İngiliz Bakan Duncan, yeni..
    19. Barcelona'dan Ronaldo'suz Real..
    20. 3. Apitoryum Buluşması gerçekleşti
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti