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Aydın'da akılalmaz kaza! 200 metre yuvarlanıp, yola savruldular

Aydın'da seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından takla attı.

30 Eylül 2018 Pazar 09:45
Aydın'da akılalmaz kaza! 200 metre yuvarlanıp, yola savruldular

Ümit Suluoğlu adına kayıtlı otomobil içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişi ile birlikte seyir halinde iken 15 Temmuz Geçidi girişinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, önce yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Ardından taklalar atarak yuvarlanmaya başladı.

200 METRE YUVARLANDI

Kaza yaptıktan sonra yaklaşık 200 metre yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan Necati E., Ersin E., Hakkı K., Halit K. ve Mertcan K. otomobilden yola savruldu.

Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile hastanelere kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün henüz tespit edilemediği belirtilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasını tamamladıktan sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:45
  1. aydın
  2. trafik kazası
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