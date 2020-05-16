  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek
için kalan
Aktüel

Aydın'da 93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:54:20 -
Aydın'da 93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

AYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 93 yaşındaki hasta, takılan kalp pili ile sağlığına kavuştu.

Muğla'da yaşayan Mehmet Çetiner (93) kalp rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.

Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastaya kalp pili takıldı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Çetiner, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, doktoruna teşekkür etti.

Doç. Dr. Eryılmaz ise Çetiner'in yaşı itibarıyla risk grubuna giren bir hasta olduğunu dile getirerek, "Hastamız Muğla'dan gelmişti. Kalbi çok yavaş atıyordu. Birtakım müdahalelerden sonra bugün kalp pilini yerleştirmiş olduk. Bu Kovid-19 sürecinde özellikle söylediğimiz bir şey var. Kalp beklemez. Burada da gördük ki kalp beklemiyor. Kalp şikayeti olan hastalarımızın gecikmeksizin doktoruna başvurması gerekiyor." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı