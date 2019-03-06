0553 313 94 23

Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık hizmetlerine sunuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 4 yeni ambulans için Aydın Valiliği önünde dağıtım töreni düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık hizmetlerine sunuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 4 yeni ambulans için Aydın Valiliği önünde dağıtım töreni düzenlendi.


Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’a gönderilen ve her biri 310 bin TL tutarındaki dört yeni ambulans dağıtım töreninin ardından görev yapacakları Karacasu, Bozdoğan, Köşk ve Söke ilçelerine uğurlandı.


Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “İlimizde 35 tane acil yardım istasyonumuz var. Geçen yıl yaklaşık 80 bin hastaya hizmet verdik. 750 bin çağrıdan 80 bin hastamız ambulans hizmetlerinden faydalandı. İhtiyacı olan hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu ambulanslarımız Karacasu, Bozdoğan, Köşk ve Söke-Bağarası’ndaki istasyonlarımızda hizmet verecek” dedi.


Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti hükümetinin sağlık alanında bir çok hizmet yaptığını belirterek, “Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Aydın’da önümüzdeki dönemde Şehir Hastanesi’ni hizmete açacağız. Belediyecilik anlamında önümüzdeki dönemde sağlık alanında yapacağımız işler var. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ambulanslar gibi bizimde telefonumuz kapımız vatandaşımıza her zaman açık olacak. Önümüzdeki dönem gezici sağlık Tır’ı projemiz var. İçerisinde uzman doktorlarımızın olacağı Sağlık Tır’ını devreye alacağız” diye konuştu.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “ Bu yıl içinde 7 tane daha bu şekildeki ambulanslardan teslimatı yapılacak ve görev yerlerine sevk edilecek. Bu ambulanslar nitelikli, imal edildikçe ilimize teslim ediliyor. Ambulansların her birinin maliyeti 310 bin lira. Bu araçlar toplam 1 milyon 250 bin lira civarında bir maliyetle ilimize teslim edildi. Sağlık hizmetleri pahalı hizmetler. Devletimiz son dönemde sağlık alanında çok büyük yatırımlar yaptı. Helikopterden, jet ambulansa kadar kışın çetin geçtiği bölgelerde paletli ambulanslardan her türlü imkanla hastalar seri şekilde sağlık birimlerine sevk ediliyor. Dileğimiz tüm vatandaşlarımızın sağlık olması, kimse buna ihtiyaç duymasın ancak ihtiyaç duyulduğunda da Allah böyle sıkıntı verdiğinde en seri şekilde sağlık merkezlerine ulaştırılmasıdır hedefimizdir. Bu işlevi ambulanslar yerine getirecektir. İlimize hayırlı olsun. Aydın’da sağlık hizmetlerinin kaliteli, seri ve hızlı sunulmasına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından ambulanslar görev yapacakları sağlık istasyonlarına uğurlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam destek
    1. Cumhur İttifakı’na Aziziye’den tam..
    2. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    3. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    4. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    5. CHP'de toplu istifa depremi!
    6. İçişleri Bakanı Soylu: Halihazırda..
    7. Başak Koleji’nden mezun öğrenciler..
    8. Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da..
    9. Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya..
    10. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    11. Yatırım fonu istatistikleri
    12. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    13. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    14. Gürkan’dan öğrencilere jest
    15. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    16. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    17. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    18. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    19. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    20. Bitlis’te Yeşilay Haftası etkinliği
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'