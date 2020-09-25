  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu
Aktüel

Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:12:28 -
Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşuların koku şikayeti üzerine polis ve zabıta ekiplerinin girdiği evden 2 kamyon çöpün yanı sıra bir bölümü madeni 169 bin lira çıkarıldı.

Turan Mahallesi 356 Sokak'ta yalnız yaşayan N.A'nın (79) evinden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekipleri tek katlı eve girdi.

Evin kullanılamayacak durumdaki eşyalar ve atıklarla dolu olduğunun görülmesi üzerine, Nazilli Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 kamyon çöpün çıkarıldığı evde, bidon ve teneke kutularda banknot ve madeni paralar da bulundu.

Polisin bir banka şubesinde yaptırdığı sayım sonucu 29 bin 280 lirası madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 lira olduğu belirlenen para, N.A'nın hesabına yatırıldı.

Üç yıl önce eşini kaybeden yaşlı adamın emekli olduğu, ayrıca hurda satarak geçimini sağladığı bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için bomba açıklama
Ekonomi

Dolar için bomba açıklama

Ekonomist Stephen Roach, 2021 senesinin ABD para birimi dolar için acımasız bir yıl olacağını belirtti.

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı