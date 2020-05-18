  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği

ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı
için kalan
Aktüel

Aydın’da “19 Mayıs TFT Turnuvası” düzenlenecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın E-Spor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Teamfight Tactics (TFT) turnuvası düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:57:00 -
Aydın’da “19 Mayıs TFT Turnuvası” düzenlenecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın E-Spor İl Temsilciliği koordinatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Teamfight Tactics (TFT) turnuvası düzenlenecek.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korona virüsü tedbirleri kapsamında pandemi döneminde evde kalan gençlere dijital ortamda ulaşmaya devam ediyor. Pandemi dönemi sürecinde bir çok online etkinlik gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs 2020 19.19’ da başlayacak olan TFT turnuvasını Aydın E-Spor İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirecek.


19 Mayıs TFT Turnuvasına başvuru yapıldıktan sonra E-Spor İl Temsilcisi yetkilileri iletişime geçerek yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirme yapacak.


TFT turnuvası sonucunda derece elde eden sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek. İlk üç derece elde eden sporculara E-Spor İl Temsilciliği tarafından para ödülü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya, eşofman takımı, satranç seti, t-shirt ve spor çantası hediye edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı