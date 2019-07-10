Aydın Veteriner Hekimleri Odasından ‘mobil kısırlaştırma’ uyarısı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin, uygunsuz sözde mobil kısırlaştırma ünitelerinin sokak hayvanlarına cerrahi müdahalede bulunmaları ve olası operasyon komplikasyonlarını elimine etmeden sokağa bırakmalarının kanunlarla ve de hayvan refahıyla örtüşmediğini belirtti.

Hayvan sağlığı ve refahının önemine dikkat çeken Cemil Şahin, “Aynı dünyayı paylaştığımız tüm canlıların refah içerisinde, sağlıkla ve huzurla yaşayabilmeleri biz veteriner hekimlerin temel hedefi ve en kutsal görevidir. Bizler, insan ve toplum sağlığı, hayvan sağlığı, gıda sağlığı ve çevre sağlığı için gece gündüz demeden özverili bir görev bilinciyle canımız pahasına görevimizi icra etmekteyiz. Buradan hareketle, bahsettiğimiz konularda bizler kadar herkesin ve özellikle yetki sahibi insanların da bu bilinçle hareket etmesi elzemdir. Ancak maalesef yapılan bir takım çalışmalar, bu noktada ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Sokak hayvanlarının üremelerinin kontrolü, refahları ve temel ihtiyaçlarının sağlanması sağlıklı toplumun en önemli göstergelerinden biridir. Çoğu kez dişi hayvanların operatif kısırlaştırması (ovariohysterectomy) olarak basitçe söylenip geçilen hadise, biz veteriner hekimlerin çok iyi bildiği gibi titizlikle uygulanması gereken önemli bir batın cerrahisi operasyonudur. Yine erkek hayvanların kısırlaştırılması (orchiectomy) da aynı şekilde, testislerin dikkatli bir operasyonla uzaklaştırılarak üreme faaliyetinin sonlandırılması işlemidir” dedi.

Kısırlaştırma işleminin uygun ortamlarda ehil kişiler tarafından yapılması ve sonraki süreçteki takibin önemine dikkat çeken Şahin, “Bu operasyonlar, steril şartlar altında, Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatı almış olan, muayenehane, poliklinik ve hastanelerde, bulunduğu bölgenin veteriner hekimleri odasına kayıtlı, bakanlıktan çalışma izni almış olan veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Hem mevcut kanun ve yönetmelikler hem de hayvan sağlığı ve refahı bunu zorunlu kılmaktadır. Aksi şekilde bir otobüs, minibüs veya karavan gibi taşınır, gezer araçları giydirip düzenleyip sözde mobil kısırlaştırma ünitesi adıyla sokak hayvanlarını toplayıp onlar üzerinde cerrahi müdahalede bulunmaları akabinde de direk kontrol altında tutmadan, olası operasyon komplikasyonlarını elimine etmeden sokağa bırakmaları, ne kanunlarla ne de hayvan sağlığı ve refahıyla örtüşmemektedir.

Mobil kısırlaştırma ünitesi firmalarına ayrılan ödeneklerin, belediye barınaklarının olanaklarını iyileştirmek, mevzuatlar çerçevesinde daha işlevsel hale getirmek ve veteriner hekim ile yardımcı sağlık personeli istihdamını artırmak için kullanılması çok daha isabetli olacaktır. Kanun ve mevzuatlarla bağdaşmayan, hayvan refahını ve sağlığını hiçe sayan bu mobil kısırlaştırma ünitelerini hayvan haklarına tehdit olarak değerlendiriyor ve gerekli yaptırımların zaman kaybetmeden uygulanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.