Aydın Valisi Köşger: "Kentte yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam vefat sayısı 3"

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Köşger, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde market, fırın, kasap gibi iş yerlerinde denetim yaptı.

Kurallar uyulup uyulmadığını kontrol eden ve fiyatları inceleyen Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından kentin en az düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.

Vatandaşların kurallara sonuna kadar uyması gerektiğini vurgulayan Köşger, "Önce kendi sağlıkları açısından bunu yapmalarını bekliyoruz. Ülkede ekonomi işliyor, marketler açık, pazarlar açık, üretim devam ediyor. Kritik sektörlerin hepsinde devlet gereken tedbirleri aldı. Dünyada bu salgınla ilgili en organize olmuş, tedbirleri en iyi uygulayan devletlerden birisiyiz." dedi.

Aydın'ın tedbirlerin uygulanması noktasında iyi bir yerde olduğunu aktaran Yavuz Selim Köşger, "Marketlerde geçen hafta sonu izdiham oluşturacak bir durum olmuştu. Bunu önlemek için arkadaşlarımız şehrin tüm noktalarında gerekli tedbirleri aldılar. Şu an gördüğümüz gibi sakin ve rutin bir gün yaşanıyor. Aydın, Türkiye içinde oldukça iyi bir noktada. Hem tedbirler noktasında hem de hastalıktan etkilenme noktasında oldukça iyi bir durumdayız. Bunun daha da iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kurallara riayet ettiği sürece inşallah bunu en az hasarla atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Köşger, bir gazetecinin kentte ölüm sayılarına ilişkin farklı rakamların gündeme geldiğine ilişkin yönelttiği sorusuna, "Bu rakamların hiçbirisi doğru değil. Bunların çok çok altında bir vefat sayısı var. Kentte yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam vefat sayısı 3." yanıtını verdi.

Vali Köşger'e denetimler esnasında Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de eşlik etti.

Kuşadası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gıda satışı yapan marketler ile imalathanelerde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürsel Doğan, denetimlerde hijyen, maske kontrolü ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına baktıklarını söyledi.