Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,21-17,85 TL aralığında işlem gördü.16 Eylül 2019 Pazartesi 10:54
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,21-17,85 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,21 TL en çok 17,85 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 22,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,16 TL en çok 1,22 TL.
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