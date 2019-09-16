Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,21-17,85 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,21 TL en çok 17,85 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 22,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,16 TL en çok 1,22 TL.