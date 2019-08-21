Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,59-17,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,59 TL en çok 17,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 21,20 TL.