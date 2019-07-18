Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-17,40 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 17,40 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 2,50 TL en çok 7,95 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,38 TL.