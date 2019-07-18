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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-17,40 TL’den işlem gördü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-17,40 TL’den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 17,40 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 2,50 TL en çok 7,95 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,38 TL.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
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