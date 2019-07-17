Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,75-16,50 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,75 TL en çok 16,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,35 TL en çok 1,35 TL.