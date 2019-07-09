Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,00-8,25 TL aralığında işlem gördü.09 Temmuz 2019 Salı 09:55
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,00-8,25 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 8,25 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,27 TL en çok 1,39 TL.
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