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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,98-17,95 TL aralığında işlem gördü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,98-17,95 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,98 TL en çok 17,95 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 6,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,42 TL en çok 1,42 TL.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
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