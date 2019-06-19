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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,98-15,70 TL aralığında işlem gördü.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,98-15,70 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,98 TL en çok 15,70 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,00 TL en çok 10,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,35 TL en çok 1,35 TL.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
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