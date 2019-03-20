Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,35-15,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,35 TL en çok 15,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,50 TL en çok 24,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,00 TL en çok 8,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,60 TL en çok 9,60 TL.