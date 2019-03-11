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Aydın Ticaret Borsası, Olıvtech Fuarında yerini aldı

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası, bu yıl 9.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:35
Aydın Ticaret Borsası, Olıvtech Fuarında yerini aldı

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret Borsası, bu yıl 9.’su gerçekleşen Olivtech 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap veTeknolojileriFuarında yerini aldı.


Olivtech 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap veTeknolojileriFuarına Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Cihan Can ile Meclis Üyesi M.Ali Avcu katılım sağladı.


Aydın Ticaret Borsası standında Borsa üyelerinin markalı zeytin, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun ürünlerinintanıtımının yanı sıra, yerli ve yabancı ziyaretçilere Uluslararası ZeytinKonseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanlarıtarafındanfuar süresince zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “Türkiye’de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı markalarının daha da arttırılması gerektiğini ifade ederek,zeytinyağı üreticisi beş büyük ülke içinde yer almamıza rağmen,diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi başına tüketim miktarı 1,5 -2 kg gibison derece düşük seviyededir.Bu rakam bazı ülkelerde ortalama 22 kg.’a ulaşmaktadır. Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu’dabu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir. Uluslararası ZeytinKonseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneliuzmanlarımız, fuar süresince tüketicilerle birebir görüşerek, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek,tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunmuşlardır.Amacımızbilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasıdır. Zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki önemli firmaların katılımcı olduğu, yerli ve yabancı alıcı ve satıcıların bir araya geldiği,önemli iş bağlantıları yapma imkanı sunan Olivtech Fuarı, zeytinyağı sektörü adına kıymetli bir fuardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, fuarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:35
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