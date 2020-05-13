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Aktüel

Aydın sokaklarını çocuklar doldurdu

Korona virüs salgını dolayısıyla Aydın’da uzun süredir dışarı çıkamayan çocuklar bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle sokaklara çıkarak doyasıya eğlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:51:36 -
Aydın sokaklarını çocuklar doldurdu

Korona virüs salgını dolayısıyla Aydın’da uzun süredir dışarı çıkamayan çocuklar bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle sokaklara çıkarak doyasıya eğlendi.


Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart’tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı.


Aydın’da aileleri ile birlikte dışarıya çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuklar saat 11.00’dan 15.00’a kadar sokaklarda ve parklarda oyunlar oynayıp ve bisiklet sürerek kendilerine verilen iznin tadını çıkardı. Kimi aileler ise çocukları ile birlikte alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda gezmeyi tercih etti.

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