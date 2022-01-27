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Siyaset Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti
Siyaset

Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti

Aydın’ın siyasi tarihine yön veren isim olarak tanınan, bir dönem de Anavatan Partisi (ANAP) Aydın İl Başkanlığı görevini yürüten Avukat Mehmet Pala, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:40:00 -
Aydın siyasetinin önemli ismi vefat etti

Aydın’ın önemli siyasi isimlerinden olan ve dönemin ANAP Aydın İl Başkanı olarak uzun süre görev yapan Avukat Mehmet Pala vefat etti.

Aydın’ın siyasi tarihine yön veren isim olarak tanınan eski politikacılarından Avukat Mehmet Pala, hayatını kaybetti. Bir dönem Anavatan Partisi (ANAP) Aydın İl Başkanlığı görevini de yürüten Pala, için yarın Aydın Adliyesi önünde saat 15.00’te tören gerçekleştirilecek.

Kemer Mezarlığı’na defnedilecek

Törenin ardından Pala’nın naaşı ikindi namazına müteakip Bey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’na defnedilecek.

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